اليمن: قوى العدوان ارتكبت عشرات الخروقات للهدنة خلال الـ 24 ساعة الماضية

ارتكبت قوى العدوان السعودي الاميركي الاماراتي ومرتزقتها 118 خرقاً للهدنة الإنسانية والعسكرية، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر عسكري يمني أن “خروقات العدوان تمثلت في تحليق للطيران الحربي الأباتشي المعادي في أجواء نجران و39 خرقاً بتحليق للطيران الاستطلاعي المسلح والتجسسي في أجواء محافظات مأرب، تعز، حجة، الجوف، صعدة، الضالع، البيضاء وجبهات الحدود”.

وأكد المصدر أن “مرتزقة العدوان استحدثوا تحصينات قتالية في محيط مدينة مأرب”، وأشار إلى أنه “تم تسجيل اثنين خروقات بقصف صاروخي على مواقع قوات الجيش واللجان الشعبية في ملعاء والبلق الشرقي بمحافظة مأرب”، ولفت إلى أنه “رصد 27 خرقاً بقصف مدفعي لمرتزقة العدوان، على مواقع محافظات مأرب، تعز، حجة، صعدة وجبهات الحدود، حيث استهدف مرتزقة العدوان بقصف مدفعي مكثف مواقع الجيش واللجان الشعبية في العكد والبلق الشرقي بمحافظة مأرب”.

المصدر: موقع انصار الله