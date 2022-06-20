مستوطنون يحماية قوات الاحتلال يعتدون على المواطنين في تجمع الجوايا بمسافر يطا جنوبي الخليل (قناة الاقصى) – موقع قناة المنار – لبنان
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June 20 2022 - 23:38

مستوطنون يحماية قوات الاحتلال يعتدون على المواطنين في تجمع الجوايا بمسافر يطا جنوبي الخليل (قناة الاقصى)

منذ 1 ساعة 20 June، 2022
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