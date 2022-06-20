تركيا: توقيف عنصرين من “داعش” مطلوبين للإنتربول – موقع قناة المنار – لبنان
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June 20 2022 - 21:40

تركيا: توقيف عنصرين من “داعش” مطلوبين للإنتربول

منذ 1 ساعة 20 June، 2022
الامن التركي
تركيا - عربي وإقليمي

أوقفت قوات الأمن التركية في العاصمة أنقرة اليوم الاثنين، عنصرين من تنظيم “داعش” الإرهابي، مطلوبين بمذكرة حمراء من الإنتربول الدولي.

وبحسب معلومات حصلت عليها وكالة “الأناضول” من مصادر أمنية، فإن فرق مكافحة الإرهاب بأنقرة، شنت حملة مداهمات أوقفت خلالها إرهابيين اثنين مطلوبين لدى الانتربول الدولي، ومشتبها آخرا.

وعقب إجراء الفحوصات الطبية اللازمة، تم اقتياد الموقوفين إلى مديرية الأمن لأخذ إفاداتهم.

وبعد إتمام الإجراءات القانونية بحقهم في مديرية الأمن، تم تحويلهم إلى المحكمة التي أمرت بدورها بسجنهم.

المصدر: وكالة الاناضول

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