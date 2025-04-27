رئيس “مجلس الجنوب” جال على قرى قضاء بنت جبيل

جال رئيس “مجلس الجنوب” هاشم حيدر يوم الاحد على قرى قضاء بنت جبيل والحافة الأمامية في جنوب لبنان، مطلعا على أعمال إزالة الردم ومعاينا في الوقت نفسه المكبات للتأكد من مطابقتها للمواصفات المطلوبة، كما بحث مع رؤساء البلديات حاجات البلدات ومطالبها.

واستهل حيدر جولته من تبنين حيث كان في استقباله النائب اشرف بيضون، وعقد اجتماعاً في مقر اتحاد بلديات القلعة بمشاركة رؤساء بلديات: تبنين، صفد البطيخ، الجميجمة، السلطانية، كفرا، ياطر، شقرا وبيت ليف، إضافة الى رئيس الاتحاد نبيل فواز.

وجرى نقاش بين حيدر والحاضرين حول ملف الردميات والمنازل المهدمة، فشدد حيدر على “ضرورة التقيد بالمواصفات المحددة في هذا الشأن”، مؤكداً على انه “تم تلزيم المباني الرسمية بشكل عاجل مع اعطاء الاولوية للصروح التي سيتم اعتمادها لإقتراع المواطنين خلال الانتخابات البلدية والاختيارية المقبلة”.

بعدها انتقل حيدر والوفد المرافق الى مستشفى تبنين الحكومي وكان في استقباله رئيس مجلس إدارة المستشفى محمد حمادة، ثم انتقل حيدر الى بلدة شقرا حيث تفقد أعمال جرف المنازل المهدمة واجتمع مع رئيس البلدية والأعضاء للاستماع الى مطالبهم.

وانتقل حيدر والوفد المرافق الى مدينة بنت جبيل حيث عقد اجتماعاً في السرايا الحكومية ومن ثم في مركز اتحاد بلديات بنت جبيل ضم رؤساء بلديات: بنت جبيل، عيترون، كونين، برعشيت، حداثا، يارون، مارون الراس، اضافة الى رئيس الاتحاد رضا عاشور، واستمع حيدر الى مطالب رؤساء البلديات.

كما زار حيدر وبيضون مستشفى بنت جبيل الحكومي وتفقدا ما تم إصلاحه فيها ،ووعد رئيس مجلس الجنوب بإنجاز باقي الاعمال المطلوبة.

وانتقل حيدر الى بلدة عيترون وتفقد اعمال البنى التحتية واطلع على المنازل المهدمة والمكب المخصص لجمع الردميات.

وفي يارون عاين حجم الدمار وتفقد أعمال إزالة الركام والمكب المخصص لذلك، واختتم الجولة في حداثا حيث كان في استقباله كل من رئيس البلدية ومختار البلدة، واطلع حيدر على الاعمال في مكب الردميات وأعطى توجيهاته في هذا المجال.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام