“تجمع العلماء”: للمشاركة بالاستشارات النيابية الملزمة واختيار الأنسب لرئاسة الحكومة

دعا “تجمع العلماء المسلمين” في لبنان “الحكومة اللبنانية لإدارة فترة تصريف الأعمال وكأنها حكومة عادية لأن الأوضاع الصعبة تحتاج إلى قرارات تخفف عن المواطنين الأعباء الناتجة عن الحصار الأمريكي، وتردي الأوضاع الاقتصادية وتآمر الفاسدين وعلى رأسهم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وكارتيل الفساد والمحتكرين”.

وطالب التجمع في بيان له الاثنين “النواب الى المشاركة في الاستشارات النيابية الملزمة وإعمال ضميرهم في اختيار الشخص الأنسب لرئاسة الحكومة”، ودعا “القضاء اللبناني بوضع يده على ملف التلاعب بأسعار الليرة في مقابل الدولار والدور التآمري لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة بالتعاون مع أصحاب المصارف وكارتيل صرافي السوق السوداء الذين يعملون على رفع سعر الدولار وخفضه بناء لمصالحهم الخاصة دونما أن يكون لهذا التلاعب أي مبرر اقتصادي”.

واعلن التجمع “الوقوف إلى جانب الموقف الموحد للرؤساء الثلاثة الذي أبلغ للوسيط غير النزيه عاموس هوكشتاين في مسألة ترسيم الحدود في البلوك رقم (9) مع فلسطين المحتلة، وندعو في حال عدم رد العدو الصهيوني بإيجابية على هذه المبادرة إلى عقد جلسة استثنائية للحكومة لإقرار المرسوم رقم (6433) مقدمة لرفعه إلى مجلس النواب لإقراره وإبلاغ الأمم المتحدة به”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام