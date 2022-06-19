الشيخ قاووق: الفرصة الحقيقية والوحيدة لإنقاذ لبنان هي الثروة النفطية

رأى عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ نبيل قاووق أن العقبة الأكبر أمام إنقاذ البلد ووقف الانهيار هو الموقف الأميركي المُصر على خنق البلد، ومنع مساعدة لبنان من أي دولة كانت. وتابع “اميركا تريد أن تضيّق الخناق أكثر فأكثر لأخذ تنازلات في لبنان على مستوى التوطين والتطبيع مع العدو الإسرائيلي”.

كلام الشيخ قاووق جاء خلال الاحتفال التأبيني الذي أقيم للفقيد الحاج محمد علي عبدالله فرحات (والد مدير عام قناة المنار الحاج إبراهيم فرحات)، وذلك في حسينية بلدة برعشيت الجنوبية، بحضور وعدد من العلماء والفعاليات والشخصيات السياسية والنيابية وحشد من الأهالي.

وشدد الشيخ قاووق على أن “الأولوية القصوى اليوم هو العمل على وقف الانهيار”، واعتبر ان “هذا يكون عبر التسريع في تشكيل الحكومة لتتبنى وقف الانهيار ومساعدة الناس ومعالجة الأزمات وتأمين الدواء والمشتقات النفطية والكهرباء وغير ذلك”، وتابع “نحن في حزب الله لسنا في موقع أن نطالب بأشياء تؤخّر التشكيلة الحكومية أو تعرقل برامج إنقاذ البلد، وإنما نحن في موقع الحريص على تسريع الحلول، لأن الناس ما عادت تستطيع أن تنتظر وتتحمل”.

وأكد الشيخ قاووق أن “الفرصة الحقيقية للبنان والوحيدة لإنقاذ الوضع الاقتصادي هي الثروة النفطية والغازية الموجودة في البحر، ولبنان اليوم في الموقع القوي الذي يمكّنه من حماية ثرواته واستخراج النفط والغاز، نتيجة وحدة الموقف الوطني، ومعادلة وقوة المقاومة، التي عززت الموقف اللبناني”، وأكد انه “لا يمكن للعدو الإسرائيلي أن يتجاهل أو أن يستخف بتعاظم قدرات المقاومة”.

المصدر: بريد الموقع