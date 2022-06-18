الوطني الحر ينفي أي شروط للمشاركة في الحكومة: الكلام الكاذب كثر – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
June 18 2022 - 12:38

الوطني الحر ينفي أي شروط للمشاركة في الحكومة: الكلام الكاذب كثر

منذ 54 mins 18 June، 2022
التيار الوطني الحر
لبنان

رأى التيار الوطني الحر في بيان اليوم السبت، أن “الكلام الكاذب عن مطالب وشروط تنسب زورا الى التيار الوطني الحر في الملف الحكومي، كثر في الأيام الأخيرة”.

وقال “التيار الوطني الحر الذي يريد سريعا تأليف حكومة تكون على مستوى المرحلة، يؤكد أنه لا يتواصل إطلاقا مع أي فريق أو جهة عن المشاركة في الحكومة من عدمها، ولا حديث بتاتا مع أي طرف، ولا حتى داخل التيار بعد، عن مطالب أو شروط للتيار أو لرئيسه من أجل المشاركة في أي حكومة”.

وختم: “تاليا، يكفي هذا الواقع ليسقط كل ترويج كاذب ومشبوه وغرضي عن شروط ومطالب تشاع في الإعلام وتنسج حولها المقالات والتحاليل والربورتاجات الكاذبة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

التعليقات

ذات صلة