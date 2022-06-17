مشاورات التكليف متواصلة واستبعاد مفاجآت في الاسماء – موقع قناة المنار – لبنان
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June 17 2022 - 23:04

مشاورات التكليف متواصلة واستبعاد مفاجآت في الاسماء

منذ 2 ساعة 17 June، 2022
تقارير مصورة - لبنان

مشاوراتٌ على نيةِ التكليف ، ومشهدُ مجلسِ النوابِ قد يَتكرر.

المصدر: قناة المنار

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