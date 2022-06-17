النائب عبد الرحمن البزري عرض الاوضاع مع وفد “ملتقى التأثير المدني” – موقع قناة المنار – لبنان
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June 17 2022 - 18:52

النائب عبد الرحمن البزري عرض الاوضاع مع وفد “ملتقى التأثير المدني”

منذ 30 mins 17 June، 2022
البزري عرض الاوضاع مع وفد ملتقى التأثير المدني
لبنان

إلتقى النائب الدكتور عبد الرحمن البزري في منزله وفد “ملتقى التأثير المدني” ضم رئيس الملتقى فيصل الخليل والمدير التنفيذي زياد الصايغ يرافقهم الدكتور حارث سليمان، حيث تم البحث، بحسب بيان، في “الاوضاع السياسية والإقتصادية والإجتماعية في ظل المُتغيرات التي نجمت عن الإنتخابات النيابية، وما حملته من مؤشرات تغييرية تدل على رغبة اللبنانيين في إستعادة مقدراتهم وبناء الدولة العادلة والقادرة. كما تم التركيز على ضرورة توحيد جهود وأنشطة القوى التغييرية والمستقلة في البرلمان وخارجه” .

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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