النائب عبد الرحمن البزري عرض الاوضاع مع وفد “ملتقى التأثير المدني”

إلتقى النائب الدكتور عبد الرحمن البزري في منزله وفد “ملتقى التأثير المدني” ضم رئيس الملتقى فيصل الخليل والمدير التنفيذي زياد الصايغ يرافقهم الدكتور حارث سليمان، حيث تم البحث، بحسب بيان، في “الاوضاع السياسية والإقتصادية والإجتماعية في ظل المُتغيرات التي نجمت عن الإنتخابات النيابية، وما حملته من مؤشرات تغييرية تدل على رغبة اللبنانيين في إستعادة مقدراتهم وبناء الدولة العادلة والقادرة. كما تم التركيز على ضرورة توحيد جهود وأنشطة القوى التغييرية والمستقلة في البرلمان وخارجه” .

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام