عشرات الاصابات باعتداء العدو الاسرائيلي على مسيرة كفر قدوم بالضفة المحتلة

أصيب 11 شابا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والعشرات بالاختناق خلال قمع قوات العدو الإسرائيلي لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية شرق قلقيلية بالضفة الفلسطينية المحتلة المناهضة للاستيطان والتي انطلقت تنديدا بجريمة الاحتلال التي ارتكبها بحق أبناء شعبنا في جنين وأدت لارتقاء 3 شهداء.

وأفادت مصادر فلسطينية أن “جنود الاحتلال اعتدوا على المشاركين في المسيرة بإطلاق كثيف للرصاص المعدني وقنابل الغاز، ما أدى لإصابة 11 منهم، إضافة إلى العشرات بالاختناق بينهم نساء وأطفال عولجوا جميعهم ميدانيا”، وأوضحت أن “مواجهات اندلعت عقب اقتحام جيش الاحتلال للبلدة، تصدى خلالها الشبان للجنود بالحجارة وإرجاع قنابل الغاز باتجاههم”.

المصدر: وكالة وفا