حركة حماس تزف شهداء جنين: جريمة الاغتيال لن تمرّ دون حساب

زفّت حركة حماس وجناحها العسكري “كتائب القسام”، الشهداء الأبطال في جنين، مؤكدة أن “الدم يطلب الدم، وأن ثورة شعبنا مستمرة”، وأن جريمة الاغتيال “لن تمرّ دون حساب”.

وقالت حماس، في بيانٍ لها، الجمعة: إنها “تزف إلى شعبنا الفلسطيني العظيم، وأمتنا العربية والإسلامية، ثلة من أبطال المقاومة الميامين، الذين اغتالتهم قوة خاصة صهيونية في مدينة جنين، فجر اليوم الجمعة”.

وأضافت أن” الشهداء هم، الشهيد القسامي القائد الميداني براء لحلوح، والشهيد المجاهد يوسف ناصر صلاح، والشهيد المجاهد ليث أبو سرور”.

وأكدت أنّ”عملية الاغتيال الجبانة التي ارتقت خلالها هذه الثلة من رجال فلسطين، وأصيب 10 آخرون خلال اقتحام المدينة لن تمرّ دون حساب”.

وشددت على أنّ”شعبنا الثائر المجاهد ومقاومته الباسلة يعرفون كيف يضربون العدو ويردّون على جريمته النكراء، بما يشفي الصدور المؤمنة، ويقرّب شعبنا من لحظة الخلاص من هذا المحتل المجرم ورحيله من أرضنا”.

وقالت الحركة إن:”جنين اليوم تقف في طليعة ثورة شعبنا ضد الاحتلال والظلم، وإن شهداءها وسام على صدر الوطن”.

ودعت أبناء شعبنا للمشاركة الحاشدة في مسيرة التشييع بما يليق بمكانة الشهداء الكرام.

المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام