موجة حر غير مسبوقة في البرتغال و97% من الأراضي في حالة جفاف شديد

شهدت البرتغال شهر أيار/مايو الأكثر سخونة منذ اثنين وتسعين عاماً حيث بلغ متوسط درجة الحرارة 19.19 درجة مئوية بزيادة قدرها 3.47 درجة الأمر الذي ينذر بعواقب وخيمة بينها جفاف كامل أراضي البلاد تقريباً.

وعنونت صحف برتغالية محذرة بالقول “97٪ من الأراضي البرتغالية في حالة جفاف شديد” الثلاثاء 14 حزيران/يونيو، حيث شهدت معدلات هطول الأمطار في أيار/مايو انخفاضاً كبيراً مقارنة مع المعتاد وهو ما يقابل 13٪ فقط، وفقاً لمعهد البحر والغلاف الجوي.

والتقطت الأقمار الاصطناعية بواسطة أقمار كوبرنيكوس سنتينل-2 صوراً مقلقة للغاية تُظهر مدى الضرر الناجم عن الجفاف وخاصة ما لحق بالبحيرة التي يحجزها سد برافورا جنوب البرتغال والذي احتوى على 14.6٪ فقط من سعته.

في نهاية شهر أيار/مايو، لاحظ معهد البحر والغلاف الجوي أيضاً انخفاضاً كبيراً في النسبة المئوية للمياه في التربة في جميع أقاليم البلاد ولا سيما في مناطق الشمال والوسط والتي لم تتجاوز 20٪.

المصدر: مونت كارلو