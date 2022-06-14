غرفة التحكم المروري: إعادة فتح السير على اوتوستراد البالما بالاتجاهين – موقع قناة المنار – لبنان
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June 14 2022 - 18:04
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المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين يواصل زيارته إلى بيروت ويبحث مع الرؤساء الثلاثة ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية
هوكشتاين يتسلم من رئيس الجمهورية رداً على مقترح واشنطن الذي سبق أن قدمه الموفد الأميركي قبل أشهر
رئيس الجمهورية ميشال عون للموفد الأميركي آموس هوكشتاين: نشدد على حقوق لبنان السيادية في المياه والثروات الطبيعية
الرئيس عون تمنى على هوكشتاين العودة سريعا الى لبنان ومعه الجواب من الجانب الإسرائيلي في إطار الوساطة التي يقوم بها
الرئيس ميقاتي لهوكشتاين: مصلحة لبنان العليا تقتضي البدء بعملية التنقيب عن النفط من دون التخلي عن حق لبنان بثرواته كافة
الرئيس بري: ما تبلغه هوكشتاين من الرئيس عون بموضوع الحدود البحرية وحقوق لبنان باستثمار ثرواته متفق عليه من كل اللبنانيين
الرئيس بري: اتفاق الإطار يبقى الأساس في التفاوض غير المباشر وصولا الى ترسيم الحدود من دون المساس بحق لبنان بالحفر
الرئيس بري: ما يجري الآن مخالف للاتفاق من جهة ويحرم لبنان من حقوقه في وقت يسمح للكيان الإسرائيلي بالاستخراج والاعتداء
قائد الجيش يبحث مع هوكشتاين ترسيم الحدود البحرية: ندعم أي قرار للسلطة السياسية بهذا الشأن ومع أي خط تعتمده لمصلحة لبنان
لقاء الأحزاب والشخصيات الوطنية اللبنانية يؤكد التمسك بسيادة لبنان وحقه في التنقيب عن النفط والغاز
مصلحة الصرفيات في وزارة المالية تنفي ما يتم تداوله حول موضوع صرف مستحقات الانتخابات النيابية خلال الأسبوع الحالي والقادم
صحيفة "اسرائيل اليوم" تكشف عن مخطط للاستيلاء على حوالى مليون دونم من أراضي الضفة الغربية بين القدس والبحر الميت
الرئيس السابق للاستخبارات العسكرية الاسرائيلية عاموس يادلين: الإيرانيون قرروا الانتقام بهدف ردع "اسرائيل"
يادلين: نخوض حملة ضد 3 تهديدات استراتيجية هي تطوير البرنامج النووي والتموضع في سوريا ومشروع الصواريخ الدقيقة لحزب الله
وزير الخارجية الإيراني: قرار وكالة الطاقة الذرية جاء بضغط أميركي وهدفه الحصول على امتيازات من طهران في محادثات فيينا
الطاقة الذرية الإيرانية: لا مواد نووية غير معلن عنها في إيران ومزاعم وكالة الطاقة الذرية تأتي على أساس معلومات مفبركة
المتحدث باسم الحكومة الإيرانية: الرئيس إبراهيم رئيسي لم يتلق أي رسالة من نظيره الأميركي وهناك رسائل تصل من واشنطن لطهران
المتحدث باسم الحكومة الإيرانية: ما يهمّ طهران هو الإجراءات العملية لرفع العقوبات غير القانونية عن الشعب الإيراني
مؤسسة الموانئ الإيرانية: حكومة اليونان أصدرت قراراً بالإفراج عن السفينة الإيرانية وعودة شحنة النفط لمالكها
العراق: اجتماع للإطار التنسيقي وتحالف عزم والاتحاد الكردستاني وبابليون والمستقلين ودولة القانون لبحث الوضع السياسي
صحيفة الوطن السورية: الناقلتان اللتان وصلتا لسواحل سوريا كانتا أولى بشائر تفعيل الخط الائتماني الجديد بين دمشق وطهران
الديوان الملكي السعودي: الرئيس الاميركي يزور السعودية بدعوة رسمية يومي 15 و16 حزيران يلتقي خلالها الملك وولي العهد
مسؤول أميركي كبير: الرئيس الأميركي سيقوم برحلة مباشرة من "اسرائيل" الى جدة في السعودية خلال زيارته المنطقة
الكرملين: العديد من الشركات الأوروبية والأميركية والكندية أبدت اهتماما بالسوق الروسية
الكرملين: المستثمرون الأجانب علّقوا أعمالهم في روسيا تحت الضغط والابتزاز لكنهم مستعدون لاستئنافها في أول فرصة ممكنة
وكالة "بلومبيرغ": الحكومة الأميركية تشجع الشركات الزراعية وشركات الشحن على شراء وشحن المزيد من الأسمدة الروسية بتكتم
قادة الأمم المتحدة يدعون أعضاء منظمة التجارة العالمية لعدم فرض قيود على صادرات المواد الغذائية لتجنب أزمة غذاء عالمية
الكرملين: العديد من الشركات الأوروبية والأميركية والكندية أبدت اهتماما بالسوق الروسية
الكرملين: المستثمرون الأجانب علّقوا أعمالهم في روسيا تحت الضغط والابتزاز لكنهم مستعدون لاستئنافها في أول فرصة ممكنة
وكالة "بلومبيرغ": الحكومة الأميركية تشجع الشركات الزراعية وشركات الشحن على شراء وشحن المزيد من الأسمدة الروسية بتكتم
قادة الأمم المتحدة يدعون أعضاء منظمة التجارة العالمية لعدم فرض قيود على صادرات المواد الغذائية لتجنب أزمة غذاء عالمية
الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب يصف أعمال اللجنة النيابية التي تحقّق في هجوم أنصاره على الكابيتول بالمهزلة القضائية
كندا: حكم قضائي بالسجن المؤبد على شاب قتل 11 شخصا وأصاب 15 بعملية دهس في تورونتو عام 2018
الحملة الدولية لإلغاء الأسلحة النووية: القوى النووية زادت نفقاتها لتحديث ترساناتها الذرية بحوالى 9% خلال العام 2021
زلزال بقوة 6.1 درجة وقع قبالة سواحل تيمور الشرقية وتحذير من خطر حدوث تسونامي
يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله خلال الاحتفال التكريمي للقائد الجهادي الكبير السيد مصطفى بدر الدين في الذكرى السنوية السادسة لاستشهاده والذي سيقام يوم الجمعة الساعة 5 عصراً في قاعة الشهيد السيد محمد باقر الصدر_مدرسة الإمام المهدي(عج)_الحدث
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
غرفة التحكم المروري: إعادة فتح السير على اوتوستراد البالما بالاتجاهين
منذ 52 mins
14 June، 2022
اوتوستراد البالما
غرفة التحكم المروري
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