قوات الاحتلال الأمريكي تدخل مزيداً من الأسلحة والذخائر إلى ريف الحسكة

أدخلت قوات الاحتلال الأمريكي رتلاً محملاً بالذخائر والعتاد العسكري والمواد اللوجستية لدعم قواتها المتواجدة في قواعدها العسكرية غير الشرعية في ريف الحسكة.

ونقلت مصادر محلية من ريف اليعربيةا أن رتلاً مؤلفاً من 55 آلية من شاحنات تابعة للاحتلال الأمريكي محملة بعتاد عسكري وذخيرة دخلت من معبر الوليد غير الشرعي إلى مطار خراب الجير حيث يقيم الاحتلال قاعدة لقواته في ريف اليعربية بريف مدينة الحسكة.

وأدخلت قوات الاحتلال الأمريكي في الأول من الشهر الحالي رتلاً مؤلفاً من 30 آلية من شاحنات محملة ومغطاة وصهاريج نفط فارغة ليتم تعبئتها من حقول نفط السويدية في ريف اليعربية وتوجه إلى قواعد الاحتلال الأمريكي في ريف الحسكة.

المصدر: وكالة الانباء السورية