حجازي بعد لقاء الشيخ قاسم: لتحريك ملف العفو العام ورفض أي استهداف يطال المؤسسة العسكرية والمدنيين الأبرياء

زار الأمين العام لحزب البعث العربي الإشتراكي علي يوسف حجازي نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم وجرى خلال اللقاء عرض لآخر التطورات السياسية محلياً واقليمياً.

وأكد حجازي في تصريح بعد اللقاء، “عمق العلاقة التي تجمع الحزبين”، مشدداً على “وقوف حزب البعث الى جانب المقاومة في كل ما تتخذه من قرارات تتعلق بملف النفظ والغاز، ومن غير المسموح التفاوض إلا من موقع القوة، فلبنان الذي حرر أرضه بالقوة وانتصر على عدوان تموز 2006، لا يمكن أن يرضخ للتهديدات الإسرائيلية عشية وصول المبعوث الأميركي إلى بيروت”.

وشدد على” ضرورة الإسراع في عملية التكليف، ومن ثم تشكيل حكومة تواجه الاستحقاقات المعيشية والاقتصادية”.

وكشف حجازي عن”مساع جدية ستبذل خلال الأيام القليلة المقبلة، في ما يتعلق بموضوع العفو العام”، مؤكداً على” ضرورة رفض أي استهداف يطال المؤسسة العسكرية بعناصرها وضباطها أو المدنيين الأبرياء، فأي عفو لا يمكن أن يسقط حق محاسبة من هدر دماً أو أي حقوق شخصية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام