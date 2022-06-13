الطقس في لبنان غدا الثلاثاء غائم جزئيا مع ارتفاع بسيط في الحرارة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس في لبنان غدا الثلاثاء غائما جزئيا مع ارتفاع بسيط في درجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية وتبقى دون تعديل يذكر على الساحل كما يتكون الضباب على المرتفعات، ويتوقع هطول أمطار خفيفة متفرقة أحيانا بخاصة في المناطق الشمالية والجنوبية، يتحسن الطقس تدريجيا اعتبارا من بعد الظهر، وجاء في النشرة الاتي:

– الحالة العامة: منخفض جوي متمركز فوق تركيا يؤثر على الحوض الشرقي للمتوسط، يؤدي الى طقس متقلب مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية حتى بعد ظهر يوم غد الثلاثاء حيث يستقر تدريجيا، ثم تعود درجات الحرارة للارتفاع وتعود الى معدلاتها اعتبارا من يوم الخميس.

– الطقس المتوقع في لبنان

الاثنين: غائم جزئيا الى غائم أحيانا مع انخفاض في درجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية، يتكون الضباب على المرتفعات وتهطل أمطار متفرقة أحيانا بخاصة في المناطق الجنوبية والشمالية، كما تنشط الرياح فترة قبل الظهر.

الثلاثاء: غائم جزئيا مع ارتفاع بسيط في درجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية وتبقى دون تعديل يذكر على الساحل كما يتكون الضباب على المرتفعات، ويتوقع هطول أمطار خفيفة متفرقة أحيانا بخاصة في المناطق الشمالية والجنوبية، يتحسن الطقس تدريجيا اعتبارا من بعد الظهر.

الأربعاء: غائم جزئيا الى قليل الغيوم من دون تعديل يذكر في درجات الحرارة على الساحل بينما ترتفع بشكل طفيف في الداخل وعلى المرتفعات، ويتكون ضباب محلي على المرتفعات.

الخميس: قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع ملموس في درجات الحرارة حيث تعود الى معدلاتها الموسمية.

– درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 20 الى 27 درجة، فوق الجبال من 16 الى 23 درجة، في الداخل من 16 الى 29 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية غربية، ناشطة تتراوح سرعتها بين 25 الى 50 كلم/س.

– الانقشاع: متوسط، يسوء أحيانا على المرتفعات بسبب الضباب.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و80%.

– حال البحر: مائج اجمالا.

– حرارة سطح الماء: 24 درجة.

– الضغط الجوي: 758 ملم زئبق.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام