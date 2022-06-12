توقعات بتجاوز سعر غالون البنزين الـ6 دولارات في الولايات المتحدة بحلول أغسطس

توقع مصرف J.P.Morgan الأمريكي أن يتجاوز متوسط سعر غالون البنزين في الولايات المتحدة الـ6 دولارات في البلاد بحلول أغسطس.

وأفادت شبكة “فوكس نيوز” بأن جمعية السيارات الأمريكية AAA أعلنت عن تسجيل معدل قياسي بسعر غالون البنزين، حيث وصل إلى 4.56 دولار مرتفعا 50 سنتا عن سعر الشهر الماضي.

ووفقا لـ J.P.Morgan ، يمكن أن ترتفع الأسعار بنسبة 37 ٪ أخرى بحلول أغسطس، لتصل إلى 6.20 دولار للغالون.

وأشار المحللون بقيادة ناتاشا كانيفا، رئيسة فريق أبحاث استراتيجية السلع العالمية في J.P.Morgan، إلى أن هذا يرجع إلى “توقعات الطلب القوي على القيادة” في موسم الصيف.

المصدر: فوكس نيوز