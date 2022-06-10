ذبيان: ثروة لبنان النفطية والغازية دخلت ضمن معادلات المقاومة واستراتيجية الردع

أكد رئيس “تيار صرخة وطن” جهاد ذبيان في بيان، ان “الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، كان حازما في تثبيت معادلة القوة التي باتت تشكل عامل انتصار للبنان، من اجل حفظ الحقوق وتأكيد السيادة الوطنية برا وبحرا وجوا”.

وأضاف “بات واضحا ان ثروة لبنان النفطية والغازية دخلت ضمن معادلات المقاومة واستراتيجية الردع، بعد ان حاول العدو فرض امر واقع، الا ان الرد جاء حاسما عبر السيد نصرالله الذي وضع العدو امام خيارات رادعة تجعله يدرك خطورة قيامه بأي مغامرة غير محسوبة النتائج، ما يعني ان مستقبل الكيان المحتل بات على المحك”.

ونوه ذبيان بـ “الحملة التي يشنها الجيش في سياق مكافحة تجار المخدرات في بعلبك، واذ حيا روح العسكري الشهيد تمنى الشفاء للعسكريين الجرحى”، مؤكدا ان “الجميع يجب ان يقفوا خلف المؤسسة العسكرية في تصديها لخطر آفة المخدرات ومطاردة مروجيها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام