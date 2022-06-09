روسيا تنفي وجود أي قرار بشأن تبادل أسرى “آزوفستال”

نفى المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، وجود أي معلومات لديه بشأن قرار حول مصير الأسرى من القوميين الأوكرانيين المتطرفين والجيش الأوكراني الذين استسلموا الشهر الماضي.

جاء ذلك تعليقا على قضية هؤلاء الأسرى، وكان آخر مسلحي كتيبة “آزوف” الأوكرانية القومية المتطرفة، ممن كانوا يختبئون على أراضي مصنع ماريوبول للمعادن “آزوفستال” لمدة شهر، قد استسلموا في 20 أيار/مايو الماضي. ووفقا لبيانات وزارة الدفاع، استسلم في الفترة ما بين 16-20 مايو أكثر من 2400 من كتيبة “آزوف” والجيش الأوكراني وألقوا أسلحتهم.

المصدر: روسيا اليوم