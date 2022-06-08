الاطار التنسيقي وتحالف العزم والاتحاد الوطني يعقدون اجتماعاً لبحث الوضع السياسي في العراق

عقد الاطار التنسيقي مساء اليوم الثلاثاء، اجتماعا مع تحالف العزم برئاسة النائب مثنى السامرائي وحزب الاتحاد الوطني الكردستاني برئاسة السيد بافل طالباني لبحث الاوضاع السياسية واخر المستجدات في العراق.

وتم خلال الاجتماع استعراض الوضع السياسي الراهن وسبل الانتقال به الى الافضل بمشاركة باقي القوى الوطنية. وطالب المجتمعون بضرورة قيام الحكومة العراقية بواجباتها تجاه المواطن والسعي لتحسين الخدمات في عموم البلاد.

واتفقت الاطراف المجتمعة على اهمية تنسيق المواقف من اجل مواجهة كل المخططات التي تهدد استقرار العملية السياسية والتجربة الديمقراطية في البلاد.

وشدد الجميع على ضرورة مواصلة المساعي لتحقيق الاولويات في تشكيل حكومة قوية قادرة على إجراء إصلاحات شاملة في مؤسسات الدولة، وضمان حقوق جميع ابناء الشعب العراقي وفق القانون والدستور.

المصدر: موقع المنار