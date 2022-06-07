وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو يعلن تحرير مدينة جديدة في أراضي دونيتسك (روسيا اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
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June 7 2022 - 14:08

وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو يعلن تحرير مدينة جديدة في أراضي دونيتسك (روسيا اليوم)

منذ 50 mins 7 June، 2022
أخبار موقع المنار

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