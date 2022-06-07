وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو يعلن تحرير مدينة جديدة في أراضي دونيتسك (روسيا اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
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June 7 2022 - 14:08
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نائب الأمين العام لحزب الله: قرارنا واضح عندما تقول الدولة إنّ هذه المنطقة متنازع عليها واعتدت عليها "إسرائيل" سنرد
الشيخ نعيم قاسم لرويترز: لا نعطي مهلة للدولة اللبنانية وهي فوق الجميع ونحن تحت سقف الدولة ولكن نشجعها على الإسراع
الشيخ قاسم: حاضرون للضغط والردع واستخدام الوسائل المناسبة بما فيها القوة لمنع "إسرائيل" من أن تعتدي على مياهنا ونفطنا
الرئيس نبيه بري في جلسة انتخاب اللجان النيابية: الوسيط الأميركي سيأتي إلى لبنان الأحد أو الإثنين للبحث بموضوع الترسيم
الرئيس بري: اللجان النيابية هي المطبخ الحقيقي لمجلس النواب وكنت أتمنى أن يحصل التوافق وإلا سنستمر أسابيع في الانتخاب
الرئيس نجيب ميقاتي: الدولة اللبنانية تتابع معطيات ملف الترسيم الذي تجري معالجته بالطرق الدبلوماسية للخروج بنتائج إيجابية
الرئيس ميقاتي: لإبعاد ملف الترسيم عن السجالات الداخلية والحسابات السياسية كونه يخص جميع اللبنانيين ويحفظ حقوق لبنان
الجيش اللبناني يوقف 64 لبنانياً وسورياً وفلسطينياً في الشمال أثناء محاولتهم مغادرة البلاد عبر البحر بطريقة غير شرعية
الدفاع السورية: دفاعاتنا الجوية تصدت لعدوان إسرائيلي استهدف بعض النقاط جنوب دمشق والأضرار اقتصرت على الماديات
الأمم المتحدة: المبعوث الأممي إلى اليمن قدم مقترحاً منقحاً لإعادة فتح الطرق تدريجياً في تعز ومحافظات أخرى
وزير الداخلية العراقي يصل إلى إيران لبحث تسهيلات دخول الزائرين براً للمشاركة في زيارة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام
الدفاع الروسية: تحييد أكثر من 170 مقاتلاً أوكرانياً وتدمير أسلحة غربية مقدمة لكييف بينها مدافع هاوتزر أميركية
الخارجية الروسية: إدراج وزيري الخزانة والطاقة الأميركيين على قائمة العقوبات الشخصية
الخارجية الأميركية: سنتواصل مع حلفائنا الأتراك في ضوء الزيارة المرتقبة لوزير الخارجية الروسي إلى أنقرة
مقتل وزير البيئة في الدومينيكان رمياً برصاص أحد أصدقائه
وزير الخارجية المصري سامح شكري: الربط الكهربائي بين مصر والأردن والعراق وصل إلى مراحل متقدمة
مدير عام وكالة الدولية للطاقة الذرية: ما حصلنا عليه من إيران معلومات غير كافية وعليها الاستمرار بتقديم التوضيحات اللازمة
الخارجية الإيرانية: تقرير غروسي لم يأخذ أجوبة إيران وإجراءاتها الدقيقة بعين الاعتبار وهو تقرير متسرع وموجه وغير دقيق
الخارجية الإيرانية: نأمل من أميركا والثلاثي الأوروبي التراجع عن المسار الخاطئ الذي بدأوه في وكالة الطاقة الذرية
الكرملين يصف إغلاق الأجواء أمام طائرة وزير الخارجية سيرغي لافروف وهي في طريقها إلى صربيا بالعمل العدائي
الولايات المتحدة تعلق الرسوم الجمركية على الألواح الشمسية من دول آسيوية عدة باستثناء الصين
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يحتفظ بمنصبه بعد نجاته من تصويت بسحب الثقة في البرلمان
مقتل وزير البيئة في الدومينيكان رميا برصاص أحد أصدقائه
الولايات المتحدة تعلق الرسوم الجمركية على الألواح الشمسية من دول آسيوية عدة باستثناء الصين
اتحادات ألمانية ونمساوية تحذر من فرض حظر فوري على الغاز الروسي: هذا لن يؤدي إلا إلى إضعاف اقتصاد البلدين
الرئيس التركي: لن نغير موقفنا بشأن انضمام السويد وفنلندا الى حلف شمال الأطلسي قبل تلبية شروطنا
الحزب الحاكم في الهند أوقف متحدثين باسمه بعد إهانتهم للإسلام: نحترم جميع الأديان ونرفض أي إيديولوجية تهين أي طائفة
الدفاع الصينية: القوات الكندية كثفت مؤخراً من أنشطتها الاستخباراتية والاستفزازية ضد بكين بحجة تنفيذ قرارات أممية
مجلس العموم البريطاني يصوت على مشروع بسحب الثقة من رئيس الوزراء بوريس جونسون من زعامة حزب المحافظين
هيئة أركان الجيش الكوري الجنوبي: واشنطن وسيول أطلقتا 8 صواريخ باتجاه البحر الشرقي
الولايات المتحدة تعلق الرسوم الجمركية على الألواح الشمسية من دول آسيوية عدة باستثناء الصين
الدفاع الروسية: 4 مختبرات بيولوجية على الأقل تمولها واشنطن في نيجيريا حيث ظهر جدري القرود
الخارجية الصينية: وزير الخارجية الأميركي نشر معلومات كاذبة بهدف تشويه سياستنا الخارجية والتدخل في شؤوننا الداخلية
الخارجية الأفغانية: يجب الإفراج عن جميع الأصول الأفغانية المجمدة في واشنطن ورفع جميع العقوبات الاقتصادية
زلزال بقوة 6.1 درجة وقع قبالة سواحل تيمور الشرقية وتحذير من خطر حدوث تسونامي
يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله خلال الاحتفال التكريمي للقائد الجهادي الكبير السيد مصطفى بدر الدين في الذكرى السنوية السادسة لاستشهاده والذي سيقام يوم الجمعة الساعة 5 عصراً في قاعة الشهيد السيد محمد باقر الصدر_مدرسة الإمام المهدي(عج)_الحدث
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو يعلن تحرير مدينة جديدة في أراضي دونيتسك (روسيا اليوم)
منذ 50 mins
7 June، 2022
دونيتسك
شويغو
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