قوى الامن: شعبة المعلومات اوقفت مروج مخدرات في الجنوب

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي شعبة العلاقات العامة، البلاغ التالي: “في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي للحد من عمليات تجارة وترويج المخدرات في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معلومات لهذه الشعبة حول قيام مجهول بترويج المخدرات في مناطق الجنوب.

نتيجة الاستقصاءات والتحريات الحثيثة، توصلت الشعبة الى تحديد هويته ويدعى:

– ح. ز. د. (مواليد عام 1986، لبناني)

بناء عليه، أعطيت الأوامر للعمل على تحديد مكان تواجده ومراقبته تمهيدا لتوقيفه.

بتاريخ 4-6-2022، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من نصب كمين محكم في محلة العباسية – صور أسفر عن توقيفه على متن سيارة نوع “تويوتا” لون اسود، رغم محاولته الفرار ودهس عناصر الدورية.

وبتفتيشه والسيارة، تم ضبط كمية من حشيشة الكيف موضبة ومعدة للترويج ومبلغ مالي.

بالتحقيق معه، اعترف بقيامه بترويج المخدرات لعدد كبير من الزبائن في العديد من مناطق الجنوب.

أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام