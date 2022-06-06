التيار الوطني الحر: تثبيت أيّ معادلة في الخطوط البحرية يستوجب الاتكال على معادلة القوة التي فرضتها المقاومة

رداً على ما وصفها بحملة المزايدات في ملف ترسيم الحدودِ البحرية بما يفضح جهل البعض وسوء نوايا البعضِ الآخر، وإزاء الكذب والتضليل، قال التيار الوطني الحر في بيان، اِن رئيسه النائب جبران باسيل هو من طالبَ باعتمادِ معادلة “لا غاز من كاريش من دون غاز من قانا”.

ولفتَ البيان الى انَ الخطَ 29 اعتمدَه الفريق اللبناني كخط تفاوض، ولا يمكن لرئيس الجمهورية أو غيره اعتبارَه خطاً رسمياً للبنانَ من دونِ اعتمادِه بقرارٍ ومرسومٍ من الحكومةِ اللبنانية.

وتوجهَ البيان الى اصحاب المزايدت بالقول يجب أن يعرفوا أن تثبيت أيِّ معادلةِ توازنٍ بالخطوطِ أو الحقولِ يستوجب الاتكالَ على معادلةِ القوةِ معَ اسرائيل والتي فرضتها المقاومة.

ورأى البيان انه يتوجبُ على الدولةِ اللبنانيةِ عدمُ القبولِ باستخراجِ إسرائيلَ الغازَ من كاريش قبلَ تثبيتِ حقوقِها وخطوطِها في البلوكات الجنوبية، واتخاذُ كلِّ الاجراءاتِ اللازمةِ لذلك.

المصدر: المنار