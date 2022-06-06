مركز الإمام الخميني (قده) الثقافي يختتم فعالياته بحفل توقيع كتاب “الفناء في الحب”

إختتم مركز الإمام الخميني (قده) الثقافي في الهرمل فعالياته التي نظمها إحياء لذكرى رحيل الإمام الخميني (قده) بحفل توقيع كتاب الفناء في الحب ، أسرار الحكمة والعرفان في شعر الإمام الخميني (قده) لكاتبه الوزير السابق الدكتور طراد حمادة ، والذي أقيم بالتعاون مع دار المودة في قاعة مجمع سيد الشهداء بحضور عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب إيهاب حمادة ، المستشار الثقافي للجمهورية الإسلامية الإيرانية في بيروت السيد محمد مرتضوي ، مدير عام جمعية مراكز الإمام الخميني الثقافية الشيخ نزار سعيد ، وفد من قيادة حزب الله ، مفتي الهرمل الشيخ علي طه ، كاهن رعية القاع الأب اليان نصر الله ، وفعاليات بلدية واختيارية وتربوية وثقافية وحشد من الأهالي.

السيد مرتضوي في مداخلته اكد ان الحديث عن شخصية الإمام الخميني (قده) ينبغي أن يكون متعدد الأبعاد لأن فضائل الإمام الشخصية ليست منفصلة عن كل وصلت إليه من سلطة وقيادة.

وأشاد سعيد بما اشار إليه الدكتور حمادة من أشياء خفية عن حياة الإمام الخميني (قده) ستستفيد منه الأجيال القادمة في معرفة الإمام .

وتحدث الباحث والناقد الدكتور خضر نبها عن إعجابه بمحتوى الكتاب المنهجي الذي يورد في ملحقه أيضا وصية الإمام الخميني (قده) لولده.

حمادة تحدث عن محتوى كتابه فاعتبر أن شعر الإمام الخميني (قده) لا يفقد شعريته عند تحويله في الشرح إلى نظرية عرفانية.

وكان مركز الإمام الخميني (قده) في الهرمل أقام ضمن فعالياته بالمناسبة مجلس عزاء حسيني ومسابقة شبابية لمرتادي المعرض الفني ومعرض الكتاب ، وقدمت جوائز للفائزين.

المصدر: موقع المنار