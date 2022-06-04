مركز الإمام الخميني الثقافي يحي ذكرى رحيل الإمام الخميني (قده)

إحياءً للذكرى السنوية الثالثة والثلاثين لرحيل الإمام الخميني (قده) ، افتتح مركز الإمام الخميني (قده) الثقافي في قاعة مجمع سيد الشهداء في الهرمل فعالياته الثقافية تحت عنوان”وبالنجم هم يهتدون” وذلك بحضور فعاليات بلدية واختيارية ودينية واجتماعية وحشد من الأهالي.

القى مدير مركز الهرمل في جمعية إمداد الإمام الخميني (قده) الخيرية الشيخ عباس الهق كلمة الافتتاح فتحدث عن ذلك الإمام النموذج الذي تقدم زمانه وقل نظيره ، والذي فتح لنا مدرسة ومنهاجاً وطريقاً وفكراً في كل مجالات الحياة وقد أثبت بأن الإسلام يستطيع أن يكون حاكماً بين الناس ويقودهم إلى شاطئ الأمان.

بعد ذلك تم افتتاح المعرض الفني الذي يحاكي سيرة الإمام الخميني (قده) ، ويتضمن بانوراما بصرية فنية ومجسمات وصوراً تجسد حياته ، كذلك تم تخصيص جناح للمقاومة الإسلامية كإحدى ثمار ثورة الإمام المقدس ، كما تم افتتاح معرض للكتاب تنظمه جمعية المعارف الإسلامية ، كذلك شارك عدد من الفنانين الرسامين في الفعالية الثقافية التي وزعت خلالها أيضاً رسائل تتضمن أقوالاً للإمام الخميني (قده).

ويستمر المعرضان يومي السبت والأحد من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة السابعة مساءً ، ويتخللهما مجلس عزاء ومسابقة ثقافية للفئات الشبابية وتوقيع كتاب “الفناء في الحب ، أسرار الحكمة والعرفان في شعر الإمام الخميني (قده)” لكاتبه الوزير السابق الدكتور طراد حمادة.

المصدر: موقع المنار