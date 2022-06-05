غرفة التحكم المروري: قتيل وجريح نتيجة حادث صدم على اوتوستراد خلدة باتجاه الناعمة وحركة المرور كثيفة في المحلة – موقع قناة المنار – لبنان
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June 5 2022 - 22:42

غرفة التحكم المروري: قتيل وجريح نتيجة حادث صدم على اوتوستراد خلدة باتجاه الناعمة وحركة المرور كثيفة في المحلة

منذ 36 mins 5 June، 2022
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