مراسل المنار: قوة صهيونية مؤلفة من 14 جندياً معادياً تجتاز السياج التقني في منطقة “كروم الشراقي” شرق ميس الجبل عند الساعة 22.00 للمرة الثالثة خلال 24 ساعة ودائماً من دون أن تجرأ على خرق الخط الأزرق – موقع قناة المنار – لبنان
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June 5 2022 - 00:44

مراسل المنار: قوة صهيونية مؤلفة من 14 جندياً معادياً تجتاز السياج التقني في منطقة “كروم الشراقي” شرق ميس الجبل عند الساعة 22.00 للمرة الثالثة خلال 24 ساعة ودائماً من دون أن تجرأ على خرق الخط الأزرق

منذ 2 ساعة 4 June، 2022
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