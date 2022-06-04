القنصيلة الايرانية العامة في كربلاء تحيي الذكرى الـ 33 لرحيل الإمام الخميني (قدس سره)

أقامت القنصلية الايرانية العامة في كربلاء المقدسة، حفلا تأبينيا إحياء للذكرى الـ33 لرحيل مفجر الثورة الاسلامية الامام الخميني (قدس سره)، بحضور القنصل الايراني في كربلاء مجتبى كريمي وعدد كبير من الشخصيات الدينية والسياسية والاجتماعية.

وتطرق الحضور الى الدور العظيم للامام الخميني (قدس سره) في احياء الامة وبث الروح فيها من جديد، مؤكدين ان “الامام الخميني كان أمل المستضعفين في جميع ارجاء العالم وناصرهم”. واعتبروا أن “الإمام الخميني ليس تاريخ فخر للامة الاسلامية فقط، بل هو تاريخ وحاضر ومستقبل هذه الامة، وستبقى افكاره مشاعل مقدسة تنير دروب الاجيال”.

وتخلل الحفل التأبيني تلاوة آي من القرآن الحكيم وقراءة سورة الفاتحة وتذكير بسيرة الامام الخالدة ومواقفه الأبية ابان انتصار الثورة الاسلامية في ايران وبعد الانتصار.

المصدر: يونيوز