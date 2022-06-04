قوات الاحتلال الصهيوني تقتحم منزل الشهيد رعد خازم في دير غزالة بجنين (وكالة يونيوز) – موقع قناة المنار – لبنان
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June 4 2022 - 01:42
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السفارة الإيرانية في بيروت تحيي الذكرى الـ33 لرحيل الإمام الخميني "قدس" باحتفال خطابي
السفير الإيراني محمد جلال فيروزنيا: الجمهورية الإسلامية ستبقى داعمة للبنان في مواجهة التحديات من منطلق الأخوة والمحبة
السيد ابراهيم أمين السيد: تقدمنا منذ انتصار الثورة بشكل استراتيجي وأفشلنا الكثير من مخططات المستعمرين والمستكبرين
السيد أمين السيد: يكفينا في الانتخابات النيابية أن المقاومة قد خيبت آمال العدو الصهيوني
ممثل الرئيس نبيه بري النائب أيوب حميد: الدعم المتواصل من إيران أوصل إلى التوازن في مواجهة العدو الاسرائيلي
الشيخ ماهر حمود: أبطال التطبيع مع الصهاينة اليوم هم الذين عارضوا الإمام الخميني بدعوى الحفاظ على أهل السنة والجماعة
وزير الثقافة محمد المرتضى: نحن بحاجة لأن نفرغ عقولنا وإرادتنا من اللهاث خلف التطبيع والخضوع وأن نتمسك بالقوة التي فينا
وزير الأشغال العامة والنقل علي حميه للمنار: لبنان يحتاج إلى 3 أماكن توضع فيها الإهراءات لتحقيق الأمن الغذائي الوطني
حميه: نبدأ اليوم بإعداد دفتر شروط لإعادة استكمال مرفأ جونية السياحي لاستقبال كبرى شركات السياحة في العالم
الجيش اللبناني نعى العريف الشهيد زين العابدين شمص الذي قضى أثناء تنفيذ مهمة دهم في منطقة الشراونة–بعلبك
رئيس شعبة العلاقات العامة في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي للمنار: الجريمة تستغل الوضع وضبط الأمن تحسن خلال 2022
العقيد جوزيف مسلّم: وضعنا صعب جدا ونحن نخدم أهلنا مجانا ولن نستسلم وسندافع عن المواطنين باللحم الحي
العراق: إسقاط طائرة شراعية محملة بمليون حبة كبتاغون مخدرة كانت متجهة من دولة الكويت إلى مدينة البصرة
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان: جادون في التوصل إلى اتفاق جيد ودائم وقوي في مفاوضات فيينا
عبد اللهيان: أي خطوة أميركية أوروبية في وكالة الطاقة الذرية ستواجه برد إيراني ملائم ومؤثر وعاجل
الخارجية الإيرانية: لا يمكن لأحد الصمت إزاء برنامج إسرائيل للأسلحة النووية ثم التحدث عن برنامجنا النووي السلمي
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: ليس ثمة مشكلة في تصدير الحبوب من أوكرانيا
فرنسا: الإعلان عن مقتل متطوع فرنسي متأثرا بجراح أصيب بها أثناء قتاله في أوكرانيا
البرلمان الألماني يصوت على زيادة ميزانية القوات المسلحة 100 مليار يورو من أجل مواجهة توسع روسيا
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان: جادون في التوصل إلى اتفاق جيد ودائم وقوي في مفاوضات فيينا
عبد اللهيان: أي خطوة أميركية أوروبية في وكالة الطاقة الذرية ستواجه برد إيراني ملائم ومؤثر وعاجل
سانا: وصول أول رحلة طيران سورية قادمة من الكويت إلى مطار حلب الدولي بعد انقطاع لنحو 10 سنوات
الكرملين: اجتماع الرئيس فلاديمير بوتين مع الاتحاد الأفريقي سيتناول قلق القارة من أزمة الغذاء ونقص الأسمدة
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: ليس ثمة مشكلة في تصدير الحبوب من أوكرانيا
الكرملين: حققنا نتائج معينة في أوكرانيا خلال 100 يوم من عمليتنا العسكرية وسنواصل العمل حتى تحقيق جميع الأهداف
الخارجية الروسية: إذا استمر التضييق على الصحفيين الروس المقيمين في الولايات المتحدة فسنضطر للتعامل بالمثل
فرنسا: الإعلان عن مقتل متطوع فرنسي متأثرا بجراح أصيب بها أثناء قتاله في أوكرانيا
البرلمان الألماني يصوت على زيادة ميزانية القوات المسلحة 100 مليار يورو من أجل مواجهة توسع روسيا
سلطات قرغيزستان: جرحى في اشتباكات على الحدود مع طاجيكستان
رئيس الوزراء البولندي: ما زلت أعتقد أنه بإمكاننا التوصل إلى نوع من التسوية في الحرب الروسية الأوكرانية
الخارجية السودانية تستنكر تصريحات مدير سد النهضة الإثيوبي حول الملء الثالث للسد وتصفها بـ "غير المسؤولة"
الدفاع الروسية: 4 مختبرات بيولوجية على الأقل تمولها واشنطن في نيجيريا حيث ظهر جدري القرود
الخارجية الصينية: وزير الخارجية الأميركي نشر معلومات كاذبة بهدف تشويه سياستنا الخارجية والتدخل في شؤوننا الداخلية
الخارجية الأفغانية: يجب الإفراج عن جميع الأصول الأفغانية المجمدة في واشنطن ورفع جميع العقوبات الاقتصادية
زلزال بقوة 6.1 درجة وقع قبالة سواحل تيمور الشرقية وتحذير من خطر حدوث تسونامي
يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله خلال الاحتفال التكريمي للقائد الجهادي الكبير السيد مصطفى بدر الدين في الذكرى السنوية السادسة لاستشهاده والذي سيقام يوم الجمعة الساعة 5 عصراً في قاعة الشهيد السيد محمد باقر الصدر_مدرسة الإمام المهدي(عج)_الحدث
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
قوات الاحتلال الصهيوني تقتحم منزل الشهيد رعد خازم في دير غزالة بجنين (وكالة يونيوز)
منذ 2 ساعة
3 June، 2022
اقتحام منزل الشهيد رعد خازم
الاحتلال الصهيوني
جنين
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