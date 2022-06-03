العراق: القبض على إرهابيين اثنين في الانبار

ألقت مفارز الاستخبارات العسكرية العراقية القبض على ارهابيين اثنين وضبطت ٤ أحزمة ناسفة في الانبار.

وذكر بيان لخلية الإعلام الأمني العراقي “استنادا الى معلومات دقيقة لشُعبْ استخبارات الفرق الخامسة والعاشرة والخامسة عشر وباشراك قوة تابعة لقيادة القوات البرية في الفرق اعلاه اسفرت عن القاء القبض على ارهابيين اثنين في سيطرتي الصقور مدخل الانبار والرميلة في القائم وهما من المطلوبين للقضاء وفق المادة ٤ إرهاب”.

وأضاف البيان “كما تمكنت القوة من ضبط ٤ أحزمة ناسفة وكميات من الاعتدة المختلفة غربي نينوى وتكفلت مفارز الجهد الهندسي المرافق للقوات برفع الاحزمة الناسفة وتفجيرها موقعيا”.

المصدر: الفرات نيوز