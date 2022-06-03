الرئيس الايراني يؤكد دعم الحكومة الحازم للقطاع الخاص والاستثمارات الجنبية

وأكد رئيس الجمهورية أن “الانتاج يتطلب بذل الهمم وأن النمو الاقتصادي بحاجة إلى الاستثمار وهناك الان استثمارات بقيمة 17 مليار دولار قامت بها الشركات الكبرى كما يجب توجيه وسوق أرصدة البنوك نحو الانتاج وفي غير هذه الحالة نواجه متاعب كبيرة”.

وأضاف آية الله رئيسي أنه “من دون مساهمة القطاع الخاص لا يمكن انجاز أي عمل ويجب أن ينزل هذا القطاع إلى الساحة وهذا لايمكن تحقيقه عبر الخطابات والمراسيم بل يجب ايجاد شعور بالأمن لرساميل القطاع الخاص وضمان الربح لها”.

كما أكد آية الله رئيسي “ضرورة الاهتمام بالاستثمارات الاجنبية الكبرى”، وقال ان “الحكومة قامت بانجازات في هذا المجال في قطاعي الطاقة والنقل، واذا كنا نبحث عن تنمية اقتصادية فهذا الامر ممكن عبر الاستثمارات”.