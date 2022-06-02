المشاط: الالتزام الفعلي ببنود الهدنة وعدم افتعال العراقيل ووقف الخروقات العسكرية سيظل تحت المراقبة والرصد الدقيق (المسيرة) – موقع قناة المنار – لبنان
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June 2 2022 - 19:24

المشاط: الالتزام الفعلي ببنود الهدنة وعدم افتعال العراقيل ووقف الخروقات العسكرية سيظل تحت المراقبة والرصد الدقيق (المسيرة)

منذ 41 mins 2 June، 2022
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