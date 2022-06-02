العلامة ياسين هنأ باعادة انتخاب بري: لتكن تطلعات ومساعي الجميع بحجم مشاكل الناس

هنأ رئيس لقاء علماء صور ومنطقتها العلامة الشيخ علي ياسين العاملي في بيان له، اللبنانيين “بنجاح العملية الديموقراطية، التي جاءت لتؤكد اصرار الشعب اللبناني على بناء دولة المؤسسات المدعومة من ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة”.

وتابع : “نهنئ اللبنانيين والرئيس نبيه بري باعادة انتخابه رئيسا للمؤسسة التشريعية، والذي اربك اصحاب المشاريع الصهيو -اميركية التي تعمل على جر لبنان الى مشاريع التطبيع، عبر استبعاد احد اركان الوحدة الوطنية وثلاثية الجيش والشعب والمقاومة”.

اضاف: “إن امام مجلس النواب مهمات كبرى لمواجهة الانهيارات المتتالية، لذا ندعو الى ان تكون تطلعات ومساعي الجميع بحجم مشاكل الناس واوجاعهم وامالهم”.

وقال: “ان على المسؤولين كافة ان يتحركوا باليات عمل جديدة لمعالجة جذور المشاكل واسبابها قبل معالجة تداعياتها وذلك يكون عبر تشريعات تحفظ حقوق الناس وتعيد المال المنهوب والمهرب”.

وختم العلامة ياسين داعيا “الشعوب العربية والاسلامية وكل الاحرار للتحرك للحفاظ على قدسية المسجد الاقصى من دنس الكيان الصهيوني”، مدينا “استمرار بعض الأنظمة العربية بالتطبيع وتوقيع الاتفاقيات المشبوهة مع الكيان الصهيوني”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام