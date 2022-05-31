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May 31 2022 - 22:12

اللجنة العسكرية اليمنية تلتقي المبعوث الأممي في مسقط

منذ 2 ساعة 31 May، 2022
لجنة يمنية
اليمن - عربي وإقليمي

أكد رئيس الوفد الوطني في اليمن محمد عبد السلام الثلاثاء أن “اللجنة العسكرية الوطنية التقت المبعوث الأممي وفريقه في العاصمة العمانية مسقط”.

وأوضح عبد السلام أن “اللجنة العسكرية تناقش مع المبعوث الأممي الوضع العسكري والخروقات وموضوع فتح طرق في تعز وبقية المحافظات اليمنية”.

يشار إلى أن رئيس لجنة صنعاء اللواء الركن يحيى عبدالله الرزامي أكد خلال المناقشات التي جرت بالعاصمة الأردنية عمّان أن وفد الطرف الآخر لا يريد أي نقاش لفتح الطرقات إلا في مناطق محصورة في مخالفة صريحة لبنود الهدنة التي تنص على تشكيل لجان لفتح طرق في تعز وغيرها من المحافظات.

المصدر: موقع انصار الله

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