تركيا تطالب واشنطن بتغيير قرارها بشأن “إف-35” أو إعادة الأموال

أعلن وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، أن أنقرة تطالب واشنطن إما بتغيير قرارها بشأن برنامج توريد مقاتلات “إف-35” أو إعادة الأموال.

وقال تشاووش أوغلو في مقابلة مع وكالة “الأناضول”: “هناك بعض الإجراءات في الكونغرس بشأن مسألة منح تركيا مقاتلات “إف-35″، يجب على الكونغرس إعادة النظر في قراره، ونحن نقول إما أن يتم إلغاء هذا القرار أو إعادة الأموال التي استثمرناها”.

وسبق للولايات المتحدة أن أرسلت إشعارا رسميا لتركيا بشأن استبعادها من برنامج توريد مقاتلات “إف-35” المتطورة بسبب شراء أنقرة لأنظمة الدفاع الجوي الروسية “إس-400”.

المصدر: وكالة الاناضول