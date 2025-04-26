تفاؤل حذر في ختام الجولة الثالثة من المحادثات الإيرانية – الأمريكية في مسقط

انتهت الجولة الثالثة من المحادثات غير المباشرة بين وفدي التفاوض الإيراني والأمريكي، والتي جرت بوساطة سلطنة عُمان في العاصمة مسقط، وفقًا للجدول الزمني المحدد لها.

وانطلقت هذه الجولة ظهر اليوم، 26 نيسان/أبريل، بحضور وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الذي يرأس الفريق التفاوضي الإيراني، والممثل الخاص لرئيس الولايات المتحدة للشرق الأوسط “فيتكوف”، الذي يترأس الفريق التفاوضي الأمريكي، وبوساطة وزير خارجية سلطنة عُمان بدر الدين البوسعيدي.

وأكد عراقجي أن جولة المحادثات غير المباشرة مع أمريكا، التي جرت اليوم السبت، كانت جدية للغاية وتضمنت موضوعات تقنية وفنية، مشيرًا إلى أنه تم تبادل الردود كتابيًا عدة مرات بين الطرفين.

وأوضح الوزير الإيراني أنه تم طرح أسئلة تمت الإجابة عليها كتابيًا من كلا الجانبين، لافتًا إلى استمرار وجود اختلافات في بعض التفاصيل، ومؤكدًا وجود تفاؤل مشوب بالحذر. وأعلن أن الجولة المقبلة من المفاوضات من المرجح أن تُعقد السبت القادم، مشيرًا إلى مشاركة خبراء الاقتصاد لأول مرة في هذه المفاوضات.

وكشف عراقجي أن رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية سيكون حاضرًا في الجولة المقبلة، مؤكدًا أن “القضية النووية فقط هي محور مفاوضاتنا، ولا نبحث أي قضايا أخرى”.

وأشار أيضًا إلى أنه من المرجح أن تُعقد الجولة الرابعة من المحادثات السبت المقبل، على أن تعلن سلطنة عُمان عن مكان انعقادها لاحقًا، معربًا عن أمله في تحقيق تقدم سريع في هذه المفاوضات، وأضاف: “أنا راضٍ عن سير المفاوضات، والأجواء جيدة وجدية”.

بقائي: المفاوضات غير المباشرة بين إيران وأمريكا تتواصل في أجواء جدية

وفي وقت سابق اليوم، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أن أجواء جدية تسود المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، مؤكدًا تبادل الجانبين مواقفهما ووجهات نظرهما عبر الوسيط العُماني بشأن إنهاء العقوبات وبناء الثقة بالطبيعة السلمية للبرنامج النووي الإيراني.

وكتب بقائي على حسابه بمنصة “إكس” اليوم السبت: “تتواصل المفاوضات غير المباشرة بين إيران وأمريكا في أجواء جدية، ويتبادل الجانبان مواقفهما ووجهات نظرهما بشأن الإنهاء الفعّال للعقوبات المفروضة على إيران، وبناء الثقة فيما يتعلق بالطبيعة السلمية للبرنامج النووي، مع الحفاظ على حق إيران في الاستخدام السلمي للطاقة النووية، عبر الوسيط العُماني”.

ووفقًا لوزارة الخارجية الإيرانية، فقد تناولت هذه الجولة من المفاوضات مناقشات متخصصة وفنية، حيث ترأس فريق الخبراء الإيرانيين مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية مجيد تخت روانجي، ومساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية كاظم غريب آبادي.

المصدر: وكالة ارنا