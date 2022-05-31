العثور على أسلحة أجنبية ومواد كيميائية مجهولة استخدمها المسلحون في آزوفستال

عثرت لجنة التحقيق الروسية، ضمن إجراءات التحقيق والبحث في آزوفستال والمنطقة المحيطة بالمصنع، على مواد كيميائية وأسلحة أجنبية وذخائر ومتفجرات وإشارات للنازية.

وبحسب وكالة “نوفوستي” نقلا عن مصادر مطلعة، أثناء التفتيش، تم العثور على صندوق به عبوات ناسفة بدائية الصنع متفاوتة الخطورة ضمن المواقع التي استخدمها المسلحون داخل آزوفستال قبل تطهيره منهم واستسلامهم.

وأضافت المصادر، أنه تم العثور أيضا على مواد كيميائية مجهولة تابعة للمسلحين المتطرفين في أزوفستال: ” تم اكتشاف حقنة تحتوي على مادة بيضاء غير شفافة مجهولة المصدر في ملجأ القنابل”.

كما عثر المحققون أثناء عمليات التفتيش على ذخائر وأسلحة أجنبية الصنع وإمدادات غذائية وهواتف ذكية وأجهزة كمبيوتر محمولة وبطاقات فلاش معطلة.

كما تم العثور على ملابس تحتوي على إشارات للنازية.

وأفادت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق، بأن “أراضي مصنع آزوفستال في ماريوبول قد تم تحريرها بالكامل، وأصبحت المنشآت تحت الأرض التابعة للمشروع، والتي كان يختبئ فيها النازيون الأوكرانيون، تحت السيطرة الكاملة للقوات المسلحة الروسية”.

وأشارت إلى أن مجموع من ألقى السلاح واستسلم للقوات الروسية من النازيين التابعين لكتيبة (آزوف) الأوكرانية المتطرفة والجيش الأوكراني بلغ 2439 شخصا.

المصدر: وكالات