الخارجية السورية : سورية ترفض الأعمال العدائية العسكرية التي تشنها القوات التركية المحتلة منذ عدة أيام على مناطق وقرى في الشمال الشرقي من سورية (سانا) – موقع قناة المنار – لبنان
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May 30 2022 - 16:54

الخارجية السورية : سورية ترفض الأعمال العدائية العسكرية التي تشنها القوات التركية المحتلة منذ عدة أيام على مناطق وقرى في الشمال الشرقي من سورية (سانا)

منذ 1 ساعة 30 May، 2022
أخبار موقع المنار

المصدر: سانا

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