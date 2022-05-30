عطاالله: أتوقع فوز بو صعب من الدورة الأولى

أكد النائب جورج عطالله في حديث إذاعي، أن “جملة معطيات فرضت تسمية النائب الياس بو صعب لمنصب نائب رئيس مجلس النواب”، نافيا “وجود أي معركة داخلية بينه وبين بو صعب الذي يتمتع بحظوظ عالية للفوز بعد سلسلة الاتصالات والاجتماعات التي أجراها”، متوقعا أن يفوز من الدورة الأولى.

ونفى عطالله “وجود أي تسوية من تحت الطاولة في انتخابات الرئاسة الثانية”، مجددا “موقف التيار الوطني الحر بأنه لا موجب لانتخاب الرئيس نبيه بري”، مؤكدا أن “نواب التيار الوطني الحر السبعة عشر سيصوتون بورقة بيضاء، كاشفا عن لقاء مسائي مع الحلفاء لمعرفة ما إذا كانوا سيلتزمون بذلك أو لا”.

وعن دعوة رئيس الجمهورية للاستشارات النيابية الملزمة، أبدى عطالله اعتقاده بأن “الدعوة ستتم سريعا خصوصا في ظل الوضع الاقتصادي السيء الذي نعيشه”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام