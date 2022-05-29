“أنصارالله”: مصير القدس ان تتحرر

حيا المكتب السياسي لأنصار الله في اليمن في بيان له الاحد “صمود أبناء الشعب الفلسطيني وتصديهم البطولي لقطعان المستوطنين وقوات الاحتلال أثناء اقتحامهم لباحات المسجد الأقصى المبارك”.

وأكد البيان “التنديد الشديد لما تقوم به قوات العدو وقطعان المستوطنين من أعمال استفزازية في القدس المحتلة وانتهاك لحرمة الأقصى المبارك، واعتداءات واعتقالات لعشرات الفلسطينيين”، وأشار الى ان “ما تشهده القدس المحتلة من عدوانية إسرائيلية تفرض على جميع المسلمين مساندة الشعب الفلسطيني بكل وسائل القوة، ونؤكد أننا نقف إلى جانب هذا الشعب المجاهد وحركات المقاومة الفلسطينية الباسلة”.

وشدد البيان على أن “كيان العدو يعيش أوهام القوة، ولن يكون بمقدوره تكريس القدس عاصمةً لكيانه الزائل، وستبقى القدس عاصمةً عربية ومصيرُها أن تتحرر بإذن الله”.

المصدر: موقع انصار الله