الدفاع التركية تعلن مقتل 18 عنصرًا من حزب العمال الكردستاني بواسطة طائرات مسيرة شمالي العراق (وكالة يونيوز) – موقع قناة المنار – لبنان
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May 28 2022 - 15:36

الدفاع التركية تعلن مقتل 18 عنصرًا من حزب العمال الكردستاني بواسطة طائرات مسيرة شمالي العراق (وكالة يونيوز)

منذ 59 mins 28 May، 2022
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