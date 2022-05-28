مصادر فلسطينية : شرطة الاحتلال تقتحم بلدة جبل المكبر بالقدس المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 28 2022 - 13:36

مصادر فلسطينية : شرطة الاحتلال تقتحم بلدة جبل المكبر بالقدس المحتلة

منذ 58 mins 28 May، 2022
أخبار موقع المنار

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