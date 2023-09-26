مواكبة | مواجهات في الضفة وتفجير عبوة بجيب عسكري صهيوني

اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني، عددا من الفلسطينيين، خلال حملة مداهمات واقتحامات في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، تخللتها مواجهات في بعض المناطق أسفرت عن إصابات، حيث داهمت قوات الاحتلال عدة مناطق من محافظة رام الله والبيرة، وفي نابلس والخليل، وقامت بعمليات تمشيط في مناطق بجنين.

وأفاد نادي الأسير باعتقال عددا من الفلسطينيين، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال، وذلك بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد المستوطنين وقوات الاحتلال. واعتقلت قوات الاحتلال 4 شبان من سكان بلدة سلواد قضاء رام الله.كما اعتقلت قوات الاحتلال، موسى النجار، وعز الناطور، وبلال زغلول، وقسام الصيف.

قوات الاحتلال تقتحم بلدة جبل المكبر بالقدس المحتلة

اما في محافظة القدس، اعتقلت قوات الاحتلال شابين فلسطينيين خلال مداهمتها بلدة بيت حنينا شمال مدينة القدس، بالتزامن مع اندلاع مواجهات في بلدة العيسوية.وأفاد مركز معلومات وادي حلوة بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: طارق الغاوي، وقريبه عدنان الغاوي، من أحد شوارع البلدة.واندلعت مواجهة عنيفة في بلدة العيسوية، تخللها إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز السامة، والقنابل الصوتية الحارقة تجاه الفلسطينيين.واعتدت قوات الاحتلال على منازل وسيارات الفلسطينيين، برشها بالمياه العادمة.

قوات الاحتلال تقتحم مدينة اريحا من المدخل الشمالي

قوات الاحتلال تقتحم بلده ترمسعيا قضاء رام الله وتغلق مداخل ومخارج البلدة

جانب من المواجهات مع قوات الاحتلال في قرية العيساوية بالقدس

ونفذ فلسطينيون 10 أعمال مقاوِمة في الضفة الغربي والقدس، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة. ورصد مركز معلومات فلسطيني “معطى” 3 عمليات إطلاق نار، وإلقاء عبوات ناسفة وزجاجات حارقة، ومواجهات في 3 مناطق متفرقة.

استهداف آليات الاحتلال بكوع متفجر خلال اقتحام بلدة عزون شرق قلقيلية

وأطلق مقاومون النار صوب قوات الاحتلال في حاجز الحمرا قرب أريحا، واستهدفوا قوات الاحتلال بالرصاص في حاجز بيت فوريك في نابلس. وصوب المقاومون النار على قوات الاحتلال قرب بلدة عزون في قلقيلية، وألقوا عبوة ناسفة على موقع عسكري لقوات الاحتلال في بيت أمر بالخليل. وألقى الشبان زجاجات حارقة وأحرقوا آلية عسكرية لقوات الاحتلال خلال اقتحام جلبون في جنين، واندلعت مواجهات رشق خلالها الشبان قوات الاحتلال بالحجارة.

مستوطنون يقتحمون المسجد الاقصى

اقتحم مستوطنون متطرفون، صباح الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي. وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسًا تلمودية في باحاته.

عضو الكنيست السابق، يهودا غليك، يقود مجموعة سياحية أمريكية خلال اقتحام المسجد الأقصى”.

وأشارت إلى أن شرطة الاحتلال واصلت التضييق على دخول المصلين الوافدين من القدس والداخل الفلسطيني المحتل للأقصى، ودققت في هوياتهم.

ويواصل المقدسيون دعواتهم للحشد والرباط في الأقصى، لإفشال مخططات المستوطنين فيما يسمى عيد “العرش” اليهودي المقبل، وكذلك مساعي التهويد المستمرة بحقه.

وأشارت الدعوات إلى أهمية توجه كل من يستطيع الوصول للأقصى سواء من القدس أو الداخل المحتل أو الضفة الغربية، وتحدي إجراءات الاحتلال وقيوده المستمرة حول المدينة المقدسة.

ويتعرض المسجد الأقصى يوميًا عدا الجمعة والسبت، إلى سلسلة انتهاكات واقتحامات من المستوطنين، بحماية شرطة الاحتلال، في محاولة لفرض السيطرة الكاملة على المسجد، وتقسيمه زمانيًا ومكانيًا

المصدر: وكالات