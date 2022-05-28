ارتفاع الصادرات الايرانية الى العراق الى 12 ملیار دولار

توقع عضو هيئة رئاسة غرفة التجارة الايرانية العراقية المشتركة، حمید حسیني، ارتفاع صادرات‌ ايران الى العراق الى 12 ملیار دولار في العام الجاري.

وأكد حسيني ضرورة زيادة الصادرات الايرانية الى العراق نظرا لانشاء المشاريع العمرانية في هذا البلد.

وأشار عضو الهيئة الرئاسية في غرفة التجارة المشتركة بين ايران والعراق الى تأثير العقوبات المفروضة على روسيا بسبب حربها مع اوكرانيا، على العراق موضحا أن هذا الامر لن يستمر كثيرا.

وتابع حسيني قائلا: نأمل أن يرتفع حجم صادرات السلع الايرانية الى العراق الى 12 مليار دولار في هذا العام في ضوء تقرير الجمارك التي توقعت بلوغ هذه النسبة خلال العام الجاري.

وشدد على ان تصدير النفط العراقي شهد في العام الماضي ارتفاعا ملحوظا بلغ 149 مليار دولار الامر الذي لم يشهده تاريخ العراق ابدا، معربا عن امله ان تؤدي هذه العائدات النفطية الى تسهيل تصدير السلع الايرانية اليه بقيمة 12 مليار دولار.

وأكد حسيني انه ونظرا لأن العراق كان من المستوردين لحديد التسليح من اوكرانيا التي اغلقت مصانعها حاليا بسبب الحرب الروسية الاوكرانية فإنه يمكن لايران مساعدة هذا البلد الذي بدأ بالبناء وانشاء المشاريع لرفع حجم تصدير الحديد التسليح الى العراق من مليوني طن الى الضعف للتعويض عن الصادرات الاوكرانية لهذا البلد.

المصدر: مواقع