قديروف يعلن السيطرة على كامل خط التماس في سيفيرودونتسك بلوغانسك – موقع قناة المنار – لبنان
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May 28 2022 - 00:10

قديروف يعلن السيطرة على كامل خط التماس في سيفيرودونتسك بلوغانسك

منذ 1 ساعة 27 May، 2022
خط التماس في سيفيرودونتسك بلوغانسك
أخبار دولية - الشيشان

قال رئيس جمهورية الشيشان الروسية، رمضان قديروف، إن المقاتلين الشيشان سيطروا بشكل كامل على خط التماس مع الفصائل القومية الأوكرانية في مدينة سيفيرودونتسك بجمهورية لوغانسك الشعبية.

وكتب قديروف، يوم الجمعة، على قناته في “تلغرام”: “سيطرت مجموعة من المتطوعين الروس من جمهورية الشيشان بشكل كامل على خط التماس مع قطاع الطرق في مدينة سيفيرودونيتسك في جمهورية لوغانسك الشعبية. وتم تطهير الأحياء الأولى من المدينة المحصنة جيدا من وحدات العدو”.

وأضاف الرئيس الشيشاني: “تحت سيطرة مقاتلينا، أصبح مبنى الفندق الذي أعده أتباع بانديرا لدفاع طويل. جنبا إلى جنب مع وحدات جمهورية لوغانسك الشعبية، تم حصار حثالات بانديرا تماما في المدينة، نظرا لأن جميع المخارج منها تخضع لسيطرة القوات الروسية”.

المصدر: وكالة تاس الروسية

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