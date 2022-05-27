اليمن: مرتزقة العدوان يماطلون في تبادل كشوفات الأسرى

أكد رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى في اليمن عبد القادر المرتضى الجمعة أن “مرتزقة العدوان لا يزالون يماطلون في تسليم الكشوفات المتعلقة بصفقة الأسرى رغم مرور شهرين منذ التوافق على الصفقة”.

وأشار المرتضى الى “مرور أكثر من شهرين منذ التوافق على اتفاق تبادل الأسرى برعاية الأمم المتحدة ولم نصل إلى 20% من تبادل الكشوفات نتيجة مماطلة مرتزقة العدوان ورفضهم لكل الحلول والمقترحات المقدمة”، وأضاف أن “على الأمم المتحدة اتخاذ إجراءات حازمة تجاه ذلك بدلاً من التماهي معهم إذا كانوا جادين في تنفيذ الاتفاق”.

المصدر: موقع انصار الله