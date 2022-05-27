وزير المالية الروسي يكشف عن سبب “معاناة” البلدان المتقدمة من التضخم

كشف وزير المالية الروسي، أنطون سيلوانوف، عن أسباب تسارع معدلات التضخم في البلدان المتقدمة، الأمر الذي انعكس سلبا على حياة المواطن في هذه البلدان.

وأشار الوزير الروسي، إلى أن تسارع التضخم في معظم البلدان المتقدمة جاء نتيجة الإجراءات غير المسؤولة للسلطات المالية في الدول الغربية خلال جائحة فيروس كورونا.

ووفقا للوزير فإن الدول ذات مستوى الدخل المنخفض أكثر ضعفا من غيرها، كما أن العقوبات المفروضة على روسيا التي أعلنها الغرب تؤدي إلى تفاقم الوضع أكثر.

يذكر أن أسعار الغذاء العالمية بدأت في الارتفاع منذ مطلع العام 2021، وذلك نتيجة السياسة غير المسؤولة التي اتبعتها البنوك المركزية الغربية خلال السنوات الماضية، حيث عمدت لضخ عشرات التريليونات من عملات الدولار واليورو والجنيه الإسترليني غير المدعومة في الاقتصادات الغربية، الأمر الذي أجج التضخم.

وتفاقم التضخم مؤخرا مع فرض الدول الغربية، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، عقوبات غير مسبوقة على روسيا، التي تعد من أبرز منتجي موارد الطاقة ومصدري القمح في العالم.

المصدر: وكالة تاس الروسية