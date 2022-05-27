كوناشينكوف : الدفاع الجوي الروسي يسقط طائرة “ميغ-29” أوكرانية و8 طائرات مسيرة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 27 2022 - 12:16

كوناشينكوف : الدفاع الجوي الروسي يسقط طائرة “ميغ-29” أوكرانية و8 طائرات مسيرة

منذ 55 mins 27 May، 2022
اللواء إيغور كوناشينكوف
أخبار دولية - روسيا

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، الجنرال إيغور كوناشينكوف، اليوم الجمعة، أن وسائل الدفاع الجوي الروسية أسقطت طائرة أوكرانية من طراز “ميغ-29″، بالإضافة إلى 8 طائرات مسيرة.
وقال كوناشينكوف في إحاطة: “قامت وسائل الدفاع الجوي الروسية بإسقاط طائرة “ميغ-29″  تابعة للقوات الجوية الأوكرانية فوق منطقة بيلياري بمقاطعة أوديسا”.
كما أشار كوناشينكوف إلى أن وسائل الدفاع الجوي الروسية قامت بإسقاط ثمان طائرات مسيرة فوق عدة مناطق في مقاطعة خاركوف وجمهورية دونيتسك الشعبية، واعترضت صاروخا باليستيا من طراز “توتشكا-أو” في منطقة سفاتوفو بجمهورية لوهانسك الشعبية.

المصدر: سبوتنيك

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