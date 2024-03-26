الدفاع الجوي الروسي يسقط 13 هدفا جويا عند اقترابها من مدينة ومنطقة بيلغورود – موقع قناة المنار – لبنان
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March 26 2024 - 06:48
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الدفاع الجوي الروسي يسقط 13 هدفا جويا عند اقترابها من مدينة ومنطقة بيلغورود
منذ 2 ساعة
26 March، 2024
عاجل
الدفاع الجوي الروسي
روسيا
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