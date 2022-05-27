حزب الله: قرار مجلس النواب العراقي بتجريم التطبيع موقف شريف وشجاع يعبّر عن حقيقة انتماء الشعب العراقي – موقع قناة المنار – لبنان
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May 27 2022 - 09:08

حزب الله: قرار مجلس النواب العراقي بتجريم التطبيع موقف شريف وشجاع يعبّر عن حقيقة انتماء الشعب العراقي

منذ 9 mins 27 May، 2022
بيان حزب الله
لبنان

عبّر حزب الله عن اعتزازه وتقديره للقرار التاريخي والهام الذي اصدره مجلس النواب العراقى ‏والقاضي بتجريم التطبيع مع العدو الصهيونى واعتبره خطوة كبيرة ورئيسية في مواجهة مسيرة ‏التطبيع المذلة التي قامت بها بعض الدول العربية وموقفا صلبا داعما للشعب  الفلسطينى ومقاومته ‏البطولية في مواجهة العدوان والارهاب الصهيونى‎ ‎‏.‏
واضاف الحزب في بيان له ان”هذا الموقف الشريف والشجاع يعبر بشكل واضح عن حقيقة انتماء الشعب العراقي العزيز ‏ومرجعيته الدينية وقواه السياسية ويؤكد على موقع العراق الثابت والدائم الى جانب القضية ‏الفلسطينية لم يؤثر فيها لا الاحتلال الاميركي ولا الاوضاع الاقتصادية والسياسية الصعبة التي عاشها ‏العراق في السنوات الاخيرة وبقي وفيا لانتمائه العربي الحقيقي ودعمه لمقاومة الاحتلال”.‏‎ ‎
ودعا حزب الله الاحزاب السياسية العربية وجماهير امتنا العربية الى الاستفادة القصوى من المثال ‏العراقي في مضمونه وتوقيته للعمل في مختلف الساحات وتجريم التطبيع واستصدار التشريعات ‏والقوانين الضرورية في مواجهة التطبيع على كافة المستويات.‏

المصدر: العلاقات الإعلامية

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